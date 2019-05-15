شكرا لقرائتكم أوبلاك الفائز بـ"زامورا": راض عن موسمي مع أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رضاه عما قدمه هذا الموسم مع فريقه، الذي فاز معه بكأس سوبر أوروبا ووصافة بطولة الدوري الإسباني "الليغا".
وقال أوبلاك في تصريحات إعلامية يوم الأربعاء: موسمي كان جيدا إلى حد كبير، لا أقول أنه كان يمكن أن يكون أفضل من هذا، ولكنني سعيد به، أنا قريب من الحصول على جائزة زامورا للمرة الرابعة، إذا فزت بها مرة أخرى فهذا يتحدث عن العمل الذي يقوم به الفريق، أشعر بالامتنان حيال زملائي وحيال جميع الناس الذين ساعدوني من أجل الحصول على هذه الجائزة".
وتمنح جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني كل موسم، حيث يتوج بها الحارس الذي يستقبل اهدافا أقل في شباكه طوال البطولة. وأكد أوبلاك أنه يثق في قدرة فريقه في إنهاء الموسم بشكل جيد في مباراته الأخيرة في الليغا التي يلتقي فيها مع ليفانتي يوم السبت المقبل.
واختتم أوبلاك قائلا: قبل بضعة أعوام كنا نلعب هناك وكنا نصارع على اللقب وخسرنا، ستكون مباراة صعبة وعلينا أن نستعد جيدا من أجل إنهاء الموسم بفوز أخير.
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