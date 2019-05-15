شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يؤجل جلسة حسم تجديد المدرب اليوناني لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي وادى دجلة، تعليق ملف المفاوضات مع اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لحين حسم دجلة الإستمرار في مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements وتعادل دجلة مع بيراميدز بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما امس الثلاثاء، ليحتل الفريق الدجلاوى المركز العاشر برصيد 36 ويؤجل حسم بقائه بالممتاز لحين مواجهة حرس الحدود والإنتاج الحربى. وكان من المنتظر أن يعقد مسئولو دجلة جلسة مع الخواجة اليوناني خلال الفترة الماضية لحسم ملف تجديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة، إلا إنه تهرب عدة مرات وطلب تأجيل الملف فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع المسئولين لانتظار حسم الفريق موقفه من البقاء فى الممتاز، ثم عودة فتح ملف المفاوضات من جدد مع الخواجة اليوناني.

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