شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب تميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفى أو التأكيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تسريب للتميمة المقترحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. وبسؤال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم رفض نفي أو تأكيد الصورة المتداولة للتميمة المقترحة للبطولة القارية، مؤكدا أن اللجنة تعكف على دراسة جميع المقترحات وستعلن عنها خلال الأيام المقبلة. أوضح فضل أن التميمة ستكون مفاجأة للجميع خاصة وأن العمل يجري عليها منذ فترة طويلة وتم الاستقرار على أحد الأشكال للإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. Advertisements وتستضيف مصر للمرة الخامسة في تاريخها بطولة كأس إفريقيا والذى يقام بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب تميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفى أو التأكيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.