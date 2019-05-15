صفقة بول بوغبا سيكون اغلي صفقة في صفوف المرينغي

اليوم الأربعاء نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن نادى مانشستر يونايتد رفض الحصول على اللاعب الويلزى جاريث بيل في إطار صفقة تبادلية .

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وضع قيمة 170 مليون يورو من أجل التنازل عن بوغبا لريال مدريد، وهو الرقم الذي يتجاوز ما دفعه (الشياطين الحمر) للتعاقد مع اللاعب عام 2016 والذي كان يقدر بـ 50 مليون يورو.

كما أن المقايضة غير مقبولة في عقد بوجبا، وإذا أراد الريال التعاقد معه عليه أن يدفع الرقم المطلوب، حتى لو نجح ريال مدريد في دفع المبلغ المطلوب في بوجبا، فإنه سيواجه مشكلة أخرى من قبل اللاعب، وهى راتبه الكبير.

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وذكرت (اندبندنت) أن بوجبا عند تواجده في ريال مدريد فسيكون صاحب الراتب الأعلى في الفريق، وهو الأمر الذي قد يكون عائقًا أمام تكملة الصفقة، إذ أن الراتب في ريال مدريد موضوع له أهمية كبيرة، ويحظى بالتقدير لشخصية اللاعبين.