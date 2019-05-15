شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى سموحة استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى للمشاركة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والتى تقام بأنجولا .

ويخوض لاعبى الفريق تدريبات مرتين يوميا ، قبل رمضان كان المران صباحا ومساءا ، و مع حلول شهر رمضان ، أصبح التدريب قبل الإفطار ، و بعد الإفطار .

يأتى هذا فى ظل حرص الجهاز الفنى على بذل أقصى ما لديهم فى البطولة ، للحصول على بطاقة الصعود لنهائى أفريقيا .

ومن المقرر أن يلتقى الفريق السكندرى مع أول أغسطس الأنجولى فى أول مباراة. كان سموحة قد تأهل على نصف النهائى بالتغلب على الأهلى فى ربع نهائى البطولة .