شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى سموحة استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى للمشاركة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والتى تقام بأنجولا .
ويخوض لاعبى الفريق تدريبات مرتين يوميا ، قبل رمضان كان المران صباحا ومساءا ، و مع حلول شهر رمضان ، أصبح التدريب قبل الإفطار ، و بعد الإفطار .
يأتى هذا فى ظل حرص الجهاز الفنى على بذل أقصى ما لديهم فى البطولة ، للحصول على بطاقة الصعود لنهائى أفريقيا .
ومن المقرر أن يلتقى الفريق السكندرى مع أول أغسطس الأنجولى فى أول مباراة. كان سموحة قد تأهل على نصف النهائى بالتغلب على الأهلى فى ربع نهائى البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر أشغال شاقة فى سموحة استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.