شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وإنبى على مائدة عماد النحاس فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على دراسة فريق الأهلى ومتابعة مباراته مع إنبى المقرر لها غدا الخميس بالجولة 30، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة النادي الأهلي في 28 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العام .

ويسعى النحاس للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر، ووضع خطط لسيناريو الوقت الضائع الذى يتفوق فيه الأهلى دائماً.

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وكان المقاولون العرب قد فاز على النادي الأهلي في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بهدف نظيف في واحدة من مفاجآت الدوري العام .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبى، حيث يحل النادى المصرى رابعاً فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة.