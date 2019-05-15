شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض ثنائى سلة الجزيرة .. والكردانى يرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولى النادى الأهلى فى مفاوضات مع الثنائى عمر طارق وعمرو الجندى لاعبا فريق سلة الجزيرة، فى محاولة لضمهما للفريق الأحمر الفترة المقبلة .
وكان النادى الأهلى قد احتل المركز الرابع فى بطولة دورى السوبر، بعد أن توج الزمالك بالبطولة، ويليه الجزيرة ثانيا، والاتحاد ثالثا .
ويسعى الاهلى لتدعيم صفوفه فى ظل تراجع مستوى الفريق الموسم الحالى وضياع بطولة الدورى وكذلك وداع البطولة الأفريقية من ربع النهائى أمام سموحه .
من جانبه أكد محمد الكردانى المدير الفنى لفريق سلة الجزيرة أن الثنائى مستمر مع الفريق، و مازالت عقودهما مستمرة، ولم تنتهى حتى يدخلا فى مفاوضات مع أندية أخرى .
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