شاهد.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية

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بدأت جماهير الزمالك بشحن لاعبي الفريق الأبيض، قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وقامت الجماهير اليوم الأربعاء، بتدشين هاشتاج "الكونفدرالية" لدعم الزمالك قبل النهائي الإفريقي.
وتحدثت الجماهير عن ثقتها في نجاح الزمالك في الفوز على نهضة بركان، وتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية.
فيما أظهرت بعض الجماهير تخوفها من تكرار سيناريو نهائي دوري أبطال افريقيا 2016، حينما خسرالزمالك اللقب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.
وعلى جانب آخر قام البعض بتوجيه الدعم للحارس عمر صلاح، والذي سيتولى حراسة عرين الزمالك أمام نهضة بركان، بعد إيقاف جنش الحارس الاساسي نتيجة الطرد في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي، وغياب الحارس البديل عماد السيد بسبب الإصابة التي تعرض
كما أشارت بعض الجماهير أن مباراة الإياب في برج العرب، سيتجاوز عدد الحضور بها 80 ألف مشجع.
فيما تجلت الروح الرياضية بظهور بعض جماهير الأهلي، موجهة كلمات الدعم لفريق الزمالك، من أجل تحقيق البطولة الكونفدرالية.
يذكر أن الزمالك سيواجه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي لبركان.
على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 30 ألف مشجع.
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