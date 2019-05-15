ليونيل ميسي يطلب 3 صفقات لتدعيم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية أن ليونيل ميسي طلب من إدارةبرشلونة التعاقد مع كل من أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة للألماني كيميتش ظهير أيمن بايرن
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في إعادة بناء الفريق، خاصة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال اوروبا برباعية قاسية من ليفربول.
يذكر أن الفرنسي أنطوان جريزمان انهى بالفعل علاقته بأتلتيكو مدريد، حينما أعلن بالأمس رحيله عن الروخيبلانكوس، ليصبح الطريق أمام برشلونة للتعاقد معه مفتوحًا.
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