شاهد.. صالح جمعة لمحمد صلاح: "أنا بنافسك في مصر"

جمعت وصلة من المزاح بين كل من محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف لدى صفوف ليفربول الإنجليزي، وصالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي ، بعد مقولة نشرها الأخير تحمل طابع

ديني.

وقال جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس ، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر

".

ليرد عليه صلاح مازحًا:" معرفتكش أنا كدا"، ليرد صالح مزحته قائلاً "بنافسك أنا هنا في الأخلاق والإلتزام".

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جدير بالذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح حصل مؤخرًا، على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية علي التوالي مع فريقة ليفربول، كهداف للدوري الانجليزي الممتاز.