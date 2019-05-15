شاهد.. صالح جمعة لمحمد صلاح: "أنا بنافسك في مصر"

جمعت وصلة من المزاح بين كل من محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف لدى صفوف ليفربول الإنجليزي، وصالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي ، بعد مقولة نشرها الأخير تحمل طابعديني.
وقال جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس ، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر
ليرد عليه صلاح مازحًا:" معرفتكش أنا كدا"، ليرد صالح مزحته قائلاً "بنافسك أنا هنا في الأخلاق والإلتزام".
جدير بالذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح حصل مؤخرًا، على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية علي التوالي مع فريقة ليفربول، كهداف للدوري الانجليزي الممتاز.
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