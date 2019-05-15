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أجويرو يكشف حقيقة تصريحاته حول عدم استحقاق ليونيل ميسي للكرة الذهبية

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أوضح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة التصريحات التي تم تداولها على لسانه، بإن زميله في المنتخب ليونيل لا يستحق المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام.

وكانت تصريحات تم تداولها أن اجويرو أشار إلى ضرورة إختيار الثلاثي المرشح لجائزة الكرة

البالون دور، من اللاعبين الذين قادوا انديتهم للتأهل إلى نهائي دوري أبطال اوروبا، وأن ميسي لا يستحق الترشح للجائزة.

وقام أجويرو بنفي تلك التصريحات مؤكداً أن ليونيل ميسي يستحق الترشح للجائزة، طالما يشارك في

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المباريات بشكل مؤثر.

وقال أجويرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لا أستمتع بالحاجة إلى إعادة أقولي او توضحيها، ولكن عندما يتم الإقتباس من أشياء لم أقولها يجب أن يتم ذلك".

وواصل "ولن يكون هناك لاعب أخر غير ميسي ضمن إختياراتي للبالون دور، طالما استمر في اللعب، خاصة إذا واصل الأداء كما فعل هذا الموسم".

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