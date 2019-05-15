شاهد.. أحمد حجازي يوجه رسالة إلى جماهير وست بروميتش

وجه أحمد حجازي نجم منتخب مصر ونادي وست بروميتش ، رسالة إلى جماهير الفريق بعد الفشل في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد فشلنا في تحقيق النجاح في دورة "البلاى أوف"

المؤهلة إلى الدور.

وستروميتش في استون فيلا في الملحق المؤهل للدوري الإنجيلي الممتاز ، وتلقي الهزيمة في لقاء الذهاب، وحقق الانتصار في

الإياب.

من أجل تحقيق نتائج رائعة في أستون فيلا.

Advertisements

"حكازي موجهًا رسالة على المعجبين ، عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي": "شكراً لكن على الدعم الرائع بالأمس ، لقد شجعتموني أنا وزملائب طوال الوقت حتى النهاية".

واختتم "افتخر بكل زملائي وفريقي".