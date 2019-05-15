اختبارات حكام الدرجة الأولى بعد عيد الفطر

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، أن اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية والاختبارات النظرية ستجري بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لحكام الدرجة الأولى. والاختبارات النظرية ستجري بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لحكام الدرجة الأولى. وقال عبد الفتاح- فى تصريحات صحفية اليوم- إن لجنة الحكام الرئيسية تستعد لإعداد الحكام بشكل جيد قبل إنطلاق معسكرات الإستعداد للموسم الجديد في إطار النهوض بمستوي الحكام في كل النواحي الفنية والبدنية والطبية.

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