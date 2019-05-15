رياضة | رابطة الدوري الألماني ترفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الألماني ترفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة أندية الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اليوم الأربعاء، رفضها للتغييرات المزمع إدخالها على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدءاً من موسم 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للبوندسليغا، كريستيان سيفرت، عقب انتهاء اجتماع للجمعية العمومية للرابطة الألمانية الثلاثاء في مدينة أوفنباخ: "التغييرات المحتملة على نظام بطولة الأندية الأوروبية الناجحة للغاية يجب أن تكون مرضية لجميع المشاركين وليس فقط لقليل منهم".

يشار إلى أن "بوندسليغا" وأندية القسمين الأول والثاني في الدوري الألماني، والبالغ عددهم 36 نادياً، لا يرفضون بشكل كلي التعديلات المزمع إجراؤها على نظام دوري أبطال أوروبا، ولكنهم أبدوا عدم اقتناعهم بتقسيم الفرق الـ 32 المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، بواقع ثماني فرق في كل مجموعة.

كما اعترضوا أيضاً على وجود ثماني أماكن شاغرة فقط في كل موسم للفرق الجديدة.

Advertisements

يذكر أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيزيد عدد الفرق في كل مجموعة لتضم 8 فرق، بدلاً من 4، مما يزيد عدد المباريات إلى 14 مباراة لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث.

بالإضافة إلى أن 24 فريقاً من أصل 32 متأهلين للبطولة، سيحتفظون بمقاعدهم فيها كل موسم، دون الحاجة للتأهل عن طريق الدوري المحلي، مما يخدم أندية النخبة في أوروبا.

وأضاف سيفرت قائلا: "في جميع النقاشات هناك نقطتان في غاية الأهمية: عدد المباريات في الجدول الزمني، وقبل كل شيء، التأهل إلى المنافسات الدولية".

واختتم قائلا: "تغييرات مثل هذه لا يجب أن تعرض للخطر أهمية ومستقبل الدوريات المحلية في أوروبا".