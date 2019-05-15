رياضة | الزمالك يعلن تجديد عقد الأمريكي "ستوجلين" موسم إضافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن تجديد عقد الأمريكي "ستوجلين" موسم إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ملف فرق الصالات بالقلعة البيضاء عن تجديد الأمريكي ستوجلين لاعب فريق السلة لتعاقده لمدة موسم جديد.

وقال زادة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تم التجديد لعامٍ آخر لستوجلين المحترف الأمريكي ،، نجم القلعة البيضاء لكرة السلة ، له دور كبير جداً في فوز الزمالك ببطولة الدوري بعد غياب ١٢ عاماً ، ستوجلين باقٍ لعامٍ جديد ، مبروك علينا".

وأضاف : مجهودات جبارة تم بذلها خلال الفترة الأخيرة من أجل الإرتقاء بمستوى كافة الألعاب الجماعية داخل نادي الزمالك والتي كُلِفتُ بملفها .. أصبح لدينا فريق سلة من حديد مثلما هو الحال في كرة القدم واليد والطائرة أيضاً ،، نادي الزمالك في أيدٍ أمينة".