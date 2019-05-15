رياضة | مورينيو: بوكتينيو وكلوب يستحقان التتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: بوكتينيو وكلوب يستحقان التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن "كل من مدربي ليفربول يورغن كلوب وتوتنهام ماوريثيو بوكيتينو، يستحقان الفوز ببطولة هذا الموسم".

وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "أنا معجب بعمل ماوريثيو ويورغن، كلاهما يستحقان الفوز بشيء كبير وليس هناك أفضل من الفوز بالتشامبيونز، ولكن أحدهما سيخسر".

وسيلتقي ليفربول وتوتنهام على ملعب واند ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

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وأضاف مورينيو: "يورغن سيلعب النهائي الثالث، ولا اتصور إحساس لعب ثلاثة نهائيات وعدم الفوز. بوكيتينو، بما فاز؟.

وعن تفوق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في عدد الألقاب التي حقهها في مسيرته التدريبية بـ26 بطولة في مقابل 25 بطولة لمورينيو، قال المدرب البرتغالي: "لو كنت بقيت في بورتو وانتر بعد الفوز بالتشامبيونز لكنت قد لعبت كأس السوبر الأوروبي، والكأس المحلي ومونديال الأندية وكان يمكن أن يكون معي 31 بطولة.. ربما لا أركز في الأرقام".

ونفى مورينيو اقترابه من تدريب باريس سان جيرمان، وقال: "لا يمكنني تدريب ناد لديه مدرب. يجب أن تتحدثون معي عن ناد أبوابه مفتوحة".