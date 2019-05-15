رياضة | عاجل.. صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يثير المهاجم الكونغولى لفريق نهضة بركان المغربي القلق داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بسبب التخوف من عدم ضمه خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد إهتمام أكثر من نادى لضمه، خاصة بعد التألق اللافت للنظر خلال الفترة السابقة مع فريقه ومساهمته فى الصعود لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم الخليج 365 الرياضي، أن الترجى التونسي كان قد أهتم باللاعب منذ ديسمبر الماضي، وليس فقط بعد التألق خلال الفترة السابقة، وسيسعى الترجى لضمه الإنتقالات القادمة، خاصة وأن اللاعب ينتهى عقده يونيو المقبل، آى بعد أقل من شهر.

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ودخل أيضا عدد من الأندية العربية فى الصفقة، لضم اللاعب خلال الإنتقالات القادمة،مما يصعب الأمر على النادى الأهلى الذى يسعى لإقناع وكيل اللاعب من أجل إقناع كودجو باللعب للأحمر.

وتحاول إدارة نهضة بركان تجديد عقد اللاعب، وإقناعه باللعب فى أوروبا خلال الفترة المقبلة من أجل الإستفادة منه ماديا بدلا من خروج اللاعب دون آى مقابل مادى.