رياضة | كبري المعارك تبدأ بين برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبري المعارك تبدأ بين برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد خروجهما "المُذل" من دوري الأبطال، بدأ قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة التخطيط لاستعادة الزعامة القارية من خلال ترتيب إبرام تعاقدات ضخمة تعزيزاً لصفوفهما الموسم المقبل.

بعد خروجهما "المُذل" من دوري الأبطال، بدأ قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة التخطيط لاستعادة الزعامة القارية من خلال ترتيب إبرام تعاقدات ضخمة تعزيزاً لصفوفهما الموسم المقبل.

وللمرة الاولى منذ 2013 لن يكون لقب دوري أبطال أوروبا من نصيب ريال مدريد أو برشلونة، وبالتالي بدأ الهجوم المعاكس لقطبي الكرة الإسبانية من أجل وقف احتكار الفرق الانكليزية على المسابقات الاوروبية سريعاً، كما حصل هذا الموسم بعد بلوغ ليفربول وتوتنهام نهائي دوري الابطال، وتشلسي وارسنال نهائي يوروبا ليغ.

وتحدثت الصحف الاسبانية عن قدوم أكثر من محتمل للبلجيكي ادين هازار الى ريال مدريد، والأمر ينطبق على الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أعلن رسمياً رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد وبات مرشحاً للانتقال إلى برشلونة.

ورغم أنها تفتتح في إسبانيا في الأول من تموز/يوليو المقبل (تقفل في الثاني من أيلول/سبتمبر) فإن سوق الانتقالات باتت في الاونة الأخيرة مادة دسمة للصحف الإسبانية، على غرار الإعلان المفاجئ لغريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" معلقة على قرار غريزمان بالرحيل "إنه ذاهب". أما صحيفة "سبورت" فذكرت تحت عنوان عريض "غريزمان اتخذ القرار".

وستتراجع قيمة البند الجزائي لغريزمان من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في الأول من تموز/يوليو كما أعلنت مصادر مقربة من اللاعب لوكالة "فرانس برس" وهو مبلغ مثير للاهتمام لمهاجم من الطراز العالمي.

ولا شك بأن غريزمان أصيب بإحباط كبير بعد فشل فريقه أتلتيكو مدريد في إحراز اللقب القاري لا سيما أن المباراة النهائية مقررة على ملعب النادي "واندا متروبوليتانو" في الأول من حزيران/يونيو المقبل بعد الخروج على يد يوفنتوس الايطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدور ثمن النهائي.

وعلى الرغم من أن وجهة غريزمان لم تتاكد رسمياً، فإن جميع الدلائل تشير إلى انتقاله الى برشلونة وهو أمر كان مرجحاً الموسم الماضي قبل أن يعدل الدولي الفرنسي عن قراره في اللحظة الاخيرة ويخرج بشريط فيديو يؤكد فيه بقاءه مع فريقه الحالي قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا.

ويعتبر مدير صحيفة "سبورت" ارنست فولش بان الاراء منقسمة حول غريزمان. وقال في هذا الصدد "غريزمان لاعب يثير جدلا واضحا. انه لاعب رائع وهداف لكنه بعيد جدا لكي يكون الهداف صاحب القميص الرقم 9 الذي يحتاجه الفريق للحلول بدلا من (الاوروغوياني) لويس سواريز".

وذكرت تقارير أن غريزمان مستعد لتخفيص أجره السنوي من 20 مليون يورو إلى 17 للانتقال الى الفريق الكاتالوني.

وكون الفرق الإسبانية ستحظى بأموال كثيرة جراء حقوق النقل الجديدة في الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، يمكن لبرشلونة أن ينفق مبلغاً قياسياً هذا الصيف، فبعد حسم صفقة انتقال صانع العاب اياكس فرنكي دي يونغ الى صفوفه مقابل 75 مليون يورو، وبانتظار اتمام صفقة غريزمان مقابل 120 مليون يورو، يسعى الفريق الكاتالوني إلى التعاقد مع مدافع وقائد أياكس ماتيس دي ليخت الذي يقدر ثمنه ب70 مليون يورو، أي أن القيمة الاجمالية للتعاقدات ستقارب 300 مليون يورو.

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وربما يستعيد برشلونة بعضاً من هذه الأموال من خلال التخلي عن المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش أو المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي.

هازار وبوغبا إلى مدريد؟

ويبدو السيناريو مماثلاً في صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم حيث تنتظر المدرب الجديد القديم الفرنسي زين الدين زيدان ورشة عمل كبيرة.

ووعد زيدان باجراء تغييرات جذرية وبحسب الصحف الإسبانية، بدأ الاجتماعات الفردية مع لاعبيه ليعرب لهم عن رأيه بكل واحد منهم ومستقبلهم مع الفريق.

وكشفت "ماركا" أن ريال مدريد سيتخلى عن ما لا يقل عن 14 لاعباً أبرزهم الويلزي غاريث بايل الذي لا يدخل ضمن مخططات مدربه.

أما من ناحية التعاقدات، فإن الصفقة الأولى البارزة قد تكون الحصول على خدمات البلجيكي إدين هازار من تشلسي مقابل مبلغ 100 مليون يورو.

وقد أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الواسعة الانتشار إلى أن كل الأمور أُنجزت بين الطرفين على أن يتم الاعلان رسمياً عن عملية التعاقد بعد نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين تشيلسي وارسنال في باكو في 29 ايار/مايو الحالي.

أما الصفقة البارزة الثانية فقد تتعلق بلاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لكن فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي لن يتخلى عنه إلا مقابل مبلغ قد يصل إلى 140 مليون يورو بحسب بعض التقارير.

ويسعى ريال مدريد الى التعاقد مع مهاجم هداف وقد تردد اسم الكرواتي لوكا يوفتش من اينتراخت فرانكفورت الالماني.