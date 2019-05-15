رياضة | عواد يعلن رحيلة عن الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد يعلن رحيلة عن الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحارس المصري محمد عواد حارس الوحدة والمعار من فريق الإسماعيلي رحيله رسميا عن الفريق في نهاية الموسم.
وودع عواد لاعبي الفريق والجهاز الفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر " قائلا : نهاية الموسم، الشكر للفريق وللعمل الجماعي، فقد كان موسمًا رائعًا، حظ سعيد يا شباب ،و سأعود إلى بيتي نادي الإسماعيلي.
وبعث عواد رسالة شكر لرئيس النادي : " شكراً حاتم خيمي علي دعمك لي وتمسكك علي استمراري مع الفريق .. ماقصرت معنا جميعاً هذا الموسم وما لمسته من حب ودعم تجاه اللاعبين ... كل التوفيق لك".
وكان الوحدة قد استعار محمد عواد من الإسماعيلي المصري لمدة موسم واحد، وقدم عواد أداءا مميزا مع فرسان مكة.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى رغبة إدارة نادي الهلال السعودي الحصول على خدمات الحارس المصري خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.