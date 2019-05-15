رياضة | عواد يعلن رحيلة عن الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد يعلن رحيلة عن الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحارس المصري محمد عواد حارس الوحدة والمعار من فريق الإسماعيلي رحيله رسميا عن الفريق في نهاية الموسم.

وودع عواد لاعبي الفريق والجهاز الفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر " قائلا : نهاية الموسم، الشكر للفريق وللعمل الجماعي، فقد كان موسمًا رائعًا، حظ سعيد يا شباب ،و سأعود إلى بيتي نادي الإسماعيلي.

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