رياضة | الأمير بندر يدعم النصر السعودي قبل موقعة الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير بندر يدعم النصر السعودي قبل موقعة الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي النصر السعودي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" تكفل الأمير بندر بن خالد بن عبدالرحمن بقيمة ألف تذكرة لمباراة الباطن المصيرية في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري محمد بن سلمان والتي ستقام مساء غدٍ الخميس على استاد الملك فهد الدولي .

وتنتظر جماهير العالمي الساعات الأخيرة من الغد لتعلن الاحتفالات رسميا بتتويج الفريق ، في حالة الفوز على الباطن بعد استمرار تربع الفريق على صدارة الترتيب للجولة الثلاثين والأخيرة من زمن المسابقة .

ويحتاج فريق النصر إلى انتزاع النقاط الثلاثة من فريق الباطن ليتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين ، خصوصا وأن منافسه الهلال يمتلك 66 نقطة ،ويبتعد عنه بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني .