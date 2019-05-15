رياضة | الأمن يوافق على إقامة وديتي مصر أمام غينيا وتنزانيا بحضور 30 ألف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يوافق على إقامة وديتي مصر أمام غينيا وتنزانيا بحضور 30 ألف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع بكل مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام غينيا وتنزانيا، استعدادًا للأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغنيا، يومي 13 و 16 على الترتيب، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.