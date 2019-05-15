رياضة | صراع إيطالي على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إيطالي على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي ينافس نابولي على الفوز بخدمات ناتشو نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مستقبل ناتشو غير معلوم في ريال مدريد في الصيف المقبل تحديداً بعد انضمام البرازيلي إيدير ميلتاو إلى ريال مدريد قادمًا من بورتو في فبراير الماضي.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ناتشو لم يحسم مستقبله بعد مع ريال مدريد في الفترة المقبلة مؤكدًا أن إنتر ميلان بدأ مفاوضاته مع المقربين من مدافع الملكي لمعرفة موقفه من الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان يريد ضم ناتشو ليكون ثنائي قوي في الدفاع مع دييجو جودين في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن نابولي أيضا يرغب في ضم ناتشو لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.