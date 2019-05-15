رياضة | الزمالك يطلب زيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب زيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك حضور 30 ألف متفرج فقط لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية والتمسك بزيادة العدد بسبب أهمية اللقاء وكونها نهائية بالإضافة إلى تيقنهم من الآن لصعوبة لقاء الذهاب أيضًا وأن مباراة الإياب ستكون محددة وحاسمة لبطل المسابقة في النسخة الحالية.

إدارة الزمالك استشهدت بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا والتي اقيمت على ستاد برج العرب وشهدت حضور جماهيري كبير من جانب الفريق الأحمر والموافقة على حضور 50 ألف قبل أن يزيد العدد قبل اللقاء بساعات خاصة ووصل إلى ما يزيد عن 60 ألف متفرج.