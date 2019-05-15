رياضة | قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك "بُعبع" الأندية العربية في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك "بُعبع" الأندية العربية في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قمة عربية خالصة ستجمع فريق الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين بالمغرب يوم 19 مايو الجاري، علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة 26 من نفس الشهر.

ولن تكون هذه المرة الأولي التي سيصطدم فيها الزمالك بفريق عربي في النهائي الإفريقي، بل سبق وخاض الفارس الأبيض 5 مباريات نهائية أمام الأندية العربية في البطولات الإفريقية المختلفة عبر تاريخه، حصد اللقب الإفريقي في 4 مناسبات منها 2 علي حساب الأندية المغربية (الوداد والرجاء)، بينما فشل في التتويج باللقب في نهائي وحيد.

الزمالك اصطدم بالأندية العربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولي عام 1994 أمام الترجي التونسي وفشل في حصد اللقب بعدما خسر 3-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بينما توج باللقب الإفريقي على حساب الرجاء المغربي عام 2002 بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0.

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كما تقابل الزمالك مع الأندية العربية 3 مرات في بطولة السوبر الإفريقي، أول نهائي عربي للزمالك بالبطولة كان أمام الأهلي عام 1994 وفاز عليه بنتيجة 1-0 بهدف لـ"أيمن منصور" وحصد اللقب، أما النهائي الثاني كان أمام المقاولون عام 1997وفاز الأبيض أيضًا 4-2 بركلات الترجيح.

أما النهائي العربي الثالث للزمالك ببطولة السوبر كان أمام الوداد المغربي عام 2003 وانتصر بطل مصر بنتيجة 3-1 وحصد اللقب.

يا ترى هل يواصل الزمالك تفوقه في النهائيات العربية وأمام الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية، ويحصد لقب بطولة الكونفيدرالية للمرة الاولي في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي؟