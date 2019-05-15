رياضة | موعد إجراء قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إجراء قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت اللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية العربية أبطال الدوري سحب قرعة دور الـ 32 في يوليو المقبل علي أن تجرى المنافسة لهذا الدور في الفترة من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر من العام الجاري .

كما اقترحت اللجنة أن تجرى قرعة دور الـ 16 في الثامن من أكتوبر، وتنتهي منافساته في الثلاثين من نوفمبر 2019.