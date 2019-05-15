رياضة | أتلتيكو مدريد يحدد خليفة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يحدد خليفة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن أتلتيكو مدريد الإسباني ينافس برشلونة على الفوز بخدمات ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع Le10Sport الفرنسي أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بضم لاكازيت نجم آرسنال بل أتلتيكو مدريد يرغب في ضمه بديلاً لأنطوان جريزمان الذي أعلن رحيله أمس عن الروخيبلانكوس.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أتلتيكو مدريد يجمع المعلومات عن لاكازيت لكنه لم يبدأ مفاوضاته بعد من أجل ضمه لصفوفه.



وكشف الموقع الفرنسي بأن أتلتيكو مدريد يضع أيضًا الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان ضمن حساباته كبديل لجريزمان لضمه في الصيف المقبل.



يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت أن برشلونة رصد 80 مليون يورو لضم لاكازيت نجم آرسنال.