رياضة | جلازر سبب بقاء مارسيال مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلازر سبب بقاء مارسيال مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن أحد مسئولي إدارة مانشستر يونايتد هو سبب استمرار الفرنسي أنطوني مارسيال مع الفريق في الفترة الأخيرة.



وأكدت شبكة ESPN العالمية أن جويل جلازر الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد هو السبب في استمرار مارسيال في صفوف الفريق لأنه من لاعبيه المفضلين.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن أولي سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالي وجوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق طلبا رحيل مارسيال عن صفوف الفريق لكن النادي أصر على استمرار اللاعب.



وذكرت الشبكة العالمية أن وسائل الإعلام البريطانية أكدت في الآونة الأخيرة أن سولسكاير لا يرغب في مارسيال مع الفريق في الموسم المقبل بسبب حضوره الذهني المتواضع في المباريات.