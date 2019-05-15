رياضة | عصام عبد الفتاح يكشف موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد الفتاح يكشف موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بأن اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية والاختبارات النظرية ستجري بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لحكام الدرجة الأولى .

وقال عبد الفتاح بأن لجنة الحكام الرئيسية تستعد لإعداد الحكام بشكل جيد قبل إنطلاق معسكرات الإستعداد للموسم الجديد في إطار النهوض بمستوي الحكام في كل النواحي الفنية والبدنية والطبية.