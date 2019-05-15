رياضة | نجم روما على أعتاب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم روما على أعتاب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية إيطالية بأن البوسني إيدين دجيكو نجم روما قرر بشأن الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع Le10Sport الفرنسي عن صحيفة فرانس فوتبول بأن دجيكو بدأ في المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان للإنتقال للفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للأوروجوياني إدينسون كافاني.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه لم يتم تجديد عقد كافاني مع PSG الذي ينتهي صيف العام القادم مع انتشار أخبار رحيله عن النادي في ظل عدم وجود عروض كثيرة له باستثناء ناديه السابق نابولي.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن دجيكو أخبر المقربين منه بأن مسيرته انتهت مع روما.

يذكر أن إنتر ميلان الإيطالي يصارع باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات دجيكو.