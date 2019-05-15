رياضة | بالتعاون مع السفارة الامريكية.. غدا ختام الدورة الرمضانية للكرة النسائية بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع السفارة الامريكية.. غدا ختام الدورة الرمضانية للكرة النسائية بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الامريكية بالقاهرة غدا الخميس الموافق 16 مايو ختام الدورة الرمضانية الودية لكرة القدم النسائية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي اقيمت خلال الفترة من ١٢ الي ١٦ مايو الجارى بمركز شباب الجزيرة.

شارك في الدورة ٨ فرق من الدوري الممتاز وهم "نادي الإعلاميين ،النادي المصري القاهري ،نادي الطيران، نادي وادي دجلة ، نادي المعادي واليخت ، نادي المؤسسة الاعلامية ، مركز شباب ميت عقبة ، ومركز شباب الاميرية".

وتقام علي هامش الدورة الرمضانية دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة علي يد خبراء ومدربين أمريكيين.