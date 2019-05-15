الأهلي وبيراميدز يتصارعان لضم حجازي

كثف مسؤولو الأهلي وبيراميدز اتصالاتهم مع الدولي المصري، أحمد حجازي، للتعاقد معه في الموسم المقبل، بعد فشل فريقه وست بروميتش في العودة إلى البريميرليج.

ورغم أن حجازي يرغب في مواصلة التجربة الأوروبية، سواء مع وست بروميتش أو فريق آخر، إلا أن الإغراءات المالية المنتظرة من الأهلي وبيراميدز، تفتح الباب أمام إمكانية عودته للدوري المصري الممتاز.

وسبق أن لعب حجازي في الدوري المحلي، بقميص الإسماعيلي ثم الأهلي.

وعلى صعيد آخر، تلقى النادي الأهلي إخطارا رسميا، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب إشعال جماهيره "الشماريخ"، في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في ذلك اللقاء بهدف نظيف، لكنه ودع البطولة لخسارته بخماسية دون رد، في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.