بطل المونديال في مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، النجم الفرنسي (بول بوغبا) حامل كأس العالم 2018، الذي يزور المملكة لأداء العمرة، إذ أهدى بوغبا قميصه للأمير عبدالعزيز، مبدياً سعادته بتواجده في المملكة العربية

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، النجم الفرنسي (بول بوغبا) حامل كأس العالم 2018، الذي يزور المملكة لأداء العمرة، إذ أهدى بوغبا قميصه للأمير عبدالعزيز، مبدياً سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة.

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