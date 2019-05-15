شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يودع 4 لاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تستعد إدارة نادي الوحدة لإقامة حفل توديع لـ4 من نجوم الفريق شرعت من قبل في استخراج تأشيرات خروج دون عودة لهم، بعد أن ينهوا هذا الموسم ارتباطهم مع النادي المكي. والمحترفون الأجانب الـ4 هم المصري محمد عواد، والفنزويلي أوتيرو، والجزائري زيدان مباركو، والكونغولي كاسونغو.

وتستعد الإدارة لمناقشة التقرير الفني، الذي سيرفعه لها المدير الفني اخوان بروان، عن كل لاعب عقب مواجهة الفيحاء مساء الخميس في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ تنوي الإدارة الحالية، في حال استمرارها، تنشيط خطوط الفريق بالكامل بدماء جديدة من محترفين أجانب ومحليين.

وأشارت مصادر إلى أن اللاعبين الأجانب الذين تمتلك الإدارة أحقية عقودهم (البرازيليون ريناتو وغاليرمي وانسلمو مورايس، والتونسي عصام الجبالي) ربما تتم إعادة النظر في البعض منهم من خلال بيع عقودهم في حال إيجاد الأفضل أو الإبقاء على من ترى أنه سيفيد الفريق.