شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يجدد ملعبه.. و«العمومية» 25 رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بدأ نادي الهلال تحركاته الداخلية لعقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس القادم، بعد تحديدها من قبل الهيئة العامة للرياضة. وذكر مصدر مسؤول بنادي الهلال لـ«الخليج 365» بأنه من المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية في الـ25 من شهر رمضان الجاري.

من جهتها، كثفت إدارة المهندس عبدالله الجربوع المكلفة برئاسة الهلال حاليا، اتصالاتها مع أعضاء الشرف الهلاليين البارزين والمؤثرين للوقوف على حاجات الفريق للموسم الرياضي الجديد، وتلافي الأخطاء التي حدثت هذا الموسم سواء على المستوى الإداري أو الفني.

ميدانيا، واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية استعدادا لمباراته يوم غد (الخميس) أمام فريق الشباب، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمران مغلق عن الجماهير والإعلام، وقد ركز الجهاز الفني بقيادة شاموسكا على الجانب اللياقي والفني، في حين أجرى مناورة على منتصف الملعب طبق فيها المدرب التصويب من مسافات مختلفة والتحرك دون كرة وتكثيف منطقة المناورة. هذا وقد شارك اللاعب كاريلو في التدريبات الجماعية، في حين خضع اللاعب إدواردو إلى جلسات في عيادة النادي بعد شعوره ببعض الألم في العضلة الأمامية. على صعيد آخر، قررت شركة صلة الراعية لنادي الهلال إجراء صيانة كاملة على ملعب الهلال عقب نهاية الموسم لتجديد المرافق وأرضية الملعب.