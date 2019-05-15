شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري تكشف المرشحين لنجوم الموسم في نسختها الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين للحصول على جوائزها لنجوم الموسم الرياضي 2019/2018 في نسختها الأولى، وذلك في الحفل الذي سيقام السبت القادم في العاصمة الرياض.

واختارت اللجنة الفنية بالرابطة 5 مدربين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب، هم: البرتغاليان روي فيتوريا مدرب فريق النصر، وبيدرو مانويل مدرب فريق التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي والهلال حاليا، والألباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد.

فيما تم ترشيح كل من: هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، وحمدان الشمراني مدافع نادي الفيصلي، ولاعب خط الوسط بنادي الفتح محمد المجحد، إضافة إلى مدافع نادي التعاون متعب المفرج، وسعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد، وذلك للحصول على جائزة أفضل لاعب واعد.

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أما جائزة أفضل لاعب، فيتنافس عليها كل من المغربيين نور الدين مرابط وعبدالرزاق حمد الله من نادي النصر، والكاميروني لياندر تاومبا مهاجم نادي التعاون، والفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، ومهاجم نادي الأهلي دجانيني تفاريس القادم من الرأس الأخضر.

وفي قائمة أفضل لاعب سعودي، اختارت اللجنة الفنية محمد كنو لاعب نادي الهلال، وسلطان الغنام لاعب نادي النصر، وصالح الشهري من فريق الرائد، وعبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، إلى جانب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

وسيتنافس المدربون واللاعبون على الفوز بإحدى الجوائز التي أعلنت عنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، وذلك بناء على آلية التصويت التي أعلنت عنها الرابطة بالتعاون مع منصة «دوري بلس»، الذي تمت تجزئته على أربع فئات، نصيب كل فئة منه 25%، حيث تم منح 16 صوتا لمدربي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي أندية الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين، فيما تم فتح عدد المصوتين من الجماهير الرياضية، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25% أيضا، على أن تحدد اللجنة الفنية اللاعبين الفائزين بجائزتي الحذاء والقفاز الذهبي، وذلك في حفل ضخم يقام السبت القادم 2019/5/18 في العاصمة الرياض، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية، وسيتم فتح باب التصويت على منصة «دوري بلس» ابتداء من اليوم (الأربعاء).

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت قبل أيام النسخة الأولى من جوائزها لنجوم الموسم الرياضي 2019/2018، التي تأتي في ستة فروع، قيمة جائزة كل فرع 100 ألف ريال.