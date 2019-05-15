شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا وجمهور الاتحاد وحمد الله يخطفون أفضلية الجولة الـ29 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد جائزة أفضل مدرب للجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله، أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور نادي الاتحاد.

وجاء تحقيق التيشيل سييرا للجائزة للمرة الثانية منذ توليه دفة الأمور الفنية في ناديه، إثر تحقيقه الفوز على نادي الفتح بنتيجة كبيرة قوامها ستة أهداف مقابل هدفين.

كما اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين المغربي عبدالرزاق حمد الله لجائزة أفضل لاعب، بعد مساهمته في تحقيق الفوز لفريقه على أحد بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيعه (هاتريك) ليحقق الجائزة للمرة السادسة له في الدوري.

في حين واصل جمهور الاتحاد حصد جائزة الجمهور المثالي للمرة الحادية عشر مسجلاً الرقم الأعلى بين جماهير الأندية حصولا عليها في هذا الموسم، حيث شهد لقاء الاتحاد والفتح الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حضور 40047 مشجعا ومشجعة.