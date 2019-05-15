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سييرا وجمهور الاتحاد وحمد الله يخطفون أفضلية الجولة الـ29

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد جائزة أفضل مدرب للجولة الـ29 من دوري كأس الأمير للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله، أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور نادي الاتحاد.

وجاء تحقيق التيشيل سييرا للجائزة للمرة الثانية منذ توليه دفة الأمور الفنية في ناديه، إثر تحقيقه الفوز على نادي الفتح بنتيجة كبيرة قوامها ستة أهداف مقابل هدفين.

كما اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين المغربي عبدالرزاق حمد الله لجائزة أفضل لاعب، بعد مساهمته في تحقيق الفوز لفريقه على أحد بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيعه (هاتريك) ليحقق الجائزة للمرة السادسة له في الدوري.

في حين واصل جمهور الاتحاد حصد جائزة الجمهور المثالي للمرة الحادية عشر مسجلاً الرقم الأعلى بين جماهير الأندية حصولا عليها في هذا الموسم، حيث شهد لقاء الاتحاد والفتح الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله بمحافظة جدة، حضور 40047 مشجعا ومشجعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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