انطلاق البطولة الرمضانية النسائية للقدم والسلة

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تنطلق غداً البطولة النسائية المصاحبة لفعاليات رمضان في كرتي السلة والقدم والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة 10 فرق من كرة القدم وبمشاركة 4 فرق من كرة السلة النسائية، وتنطلق المباريات في تمام الساعة 9:30 مساءً، الجدير ذكره أن بطولة كرة القدم الرمضانية مقسمة على مجموعتين ونظام البطولة الأول من المجموعة (A) يلعب مع الثاني من المجموعة (B)، والأول من المجموعة (B) يلعب مع الثاني من المجموعة (A)، وتختم البطولة يوم الجمعة 24 مايو بمباراة النهائي والتتويج.

تنطلق غداً البطولة النسائية المصاحبة لفعاليات رمضان في كرتي السلة والقدم والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة 10 فرق من كرة القدم وبمشاركة 4 فرق من كرة السلة النسائية، وتنطلق المباريات في تمام الساعة 9:30 مساءً، الجدير ذكره أن بطولة كرة القدم الرمضانية مقسمة على مجموعتين ونظام البطولة الأول من المجموعة (A) يلعب مع الثاني من المجموعة (B)، والأول من المجموعة (B) يلعب مع الثاني من المجموعة (A)، وتختم البطولة يوم الجمعة 24 مايو بمباراة النهائي والتتويج.

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