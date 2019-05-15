شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص جزء من دخل النصر لأسرة المتوفاة أم عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) وجَّه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، بتخصيص جزء من دخل تذاكر مباراة النصر والباطن، في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد الملك فهد في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير

وجَّه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، بتخصيص جزء من دخل تذاكر مباراة النصر والباطن، في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد الملك فهد في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لأسرة المشجعة النصراوية المعروفة أم عبدالعزيز، التي انتقلت إلى رحمة الله في بداية شهر رمضان المبارك، وجاءت هذه اللفتة امتداداً للمبادرات النصراوية السابقة مع كل من ينتمي لهذا النادي حيث كان آخرها تخصيص دخل مباراة النصر والوصل الماضية في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأسرة المشجع النصراوي سلطان البشري الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مباراة فريقي النصر والاتحاد في جدة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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