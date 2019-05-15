شكرا لقرائتكم خبر عن 60 يوماً ويعود الفرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏أجرى لاعب فريق ⁧‫الهلال الأول لكرة القدم «سلمان الفرج» أمس الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكللت ولله الحمد بالنجاح، هذا وأكد الجهاز الطبي بنادي الهلال أن فترة تأهيل اللاعب سوف تستغرق قرابة الشهرين وسيكون جاهزاً مع بداية استعدادات الفريق الهلالي للموسم الرياضي الجديد.

على صعيدٍ آخر ضمت قائمة مدرب منتخب «البيرو» لبطولة كوبا أمريكا لاعب الهلال كاريلو، ومن المتوقع أن لا يكون اللاعب ضمن قائمة الفريق الهلالي في البطولة الآسيوية في حال تم تجديد عقده مع الهلال الذي ينتهي موسمه غداً الخميس أمام فريق الشباب ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.