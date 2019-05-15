شكرا لقرائتكم دوري الكرة الطائرة ينطلق أول أكتوبر بدون الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة الطائرة أول أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق دورى الموسم الجديد للرجال بدون اللاعبين الدوليين .
وقال أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال رئيس الاتحاد إن الدورى سينطلق بدون الدوليين فى ظل ارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 وحتى 10 من نفس شهر أكتوبر القادم باليابان .
يذكر أن منتخب الكرة الطائرة إلى خوض منافسات تصفيات أفريقيا بكينيا فى الأسبوع الأول من شهر يونيو والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
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