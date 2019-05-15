شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. ثنائيات الأحمر والأبيض في معسكر الفريق البترولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثنائي محمد أشرف روقة وعماد فتحي المعاران من الزمالك لإنبي على التواجد في غرفة واحدة بمعسكر الفريق البترولي لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام غدا الخميس، علي استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.

وفضل أحمد شكري ومحمود توبة لاعبي الأهلي السابقين وإنبي الحاليين التواجد في غرفة واحدة أيضا بمعسكر الفريق البترولي استعدادا لمواجهة الأهلي.

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ونفس الحال كان الأجانب حيث اقتسم الثنائي الكونغولي لوكومبي والمالي أبو بكر ديارا الغرفة وظهرت ثنائية لحراس المرمي حيث يتواجد الحارسان عمرو حسام ومحمود جاد في نفس الغرفة.

في الوقت الذي فضل فيه عبد العزيز البلعوطي حارس المرمي الأساسي التواجد في نفس الغرفة مع محمود قاعود مهاجم الفريق حيث تربطهما علاقة قوية خارج الملعب وهو نفس الحال لأحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الذي اقتسم غرفته مع عمر فتحي سافيولا.