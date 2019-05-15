شكرا لقرائتكم ذكريات العاشر من رمضان.. حكاية لاعب الزمالك الذى فقد ذراعه في انتصار أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لك أن تتخيل أن نجوم الألعاب الرياضية في مصر ممن سحرتهم طبيعة الشهرة والنجومية، والعيشة الرخاء، تحولوا في لحظة إلى أبطال يفتدون بحياتهم أرض الوطن، دون أن تلهيهم حياتهم عن تقديم الواجب الوطني في هذا الظرف الزمني الطارئ الذي واجهته مصر بين مرحلة الانكسار وروح الانتصار بين عامي 67، وحتى 73.

وفى ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر حرص "الخليج 365" على الاحتفاء بهؤلاء النجوم وتقديم الشكر على ما قدموه للوطن خلال مسيرته بالحرب كمشاركين فاعلين في الانتصار بنماذج لبطولات لا يمكن لأحد أن يغفل دورها في تحقيق الانتصار.

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ربما يجد الجميع حالة من الدهشة عندما ترفع لافتة نادي "الوطنية والكرامة" على مشارف بوابات نادي الزمالك، الا أن التاريخ لا يغفل الدور الوطني للاعبوه في الحرب والانتصار وتحقيق ورفع العلم المصري علي أرض سيناء الغالية، كما قدم النادي أرواح شهيدة في الحرب من لاعبون في الفرق الرياضية، بغض النظر عما اذا كان النادي ينافس في ألعاب رياضية أو خلافه واللواء صبري سراج الذي فقد ذراعه خلال تلقيه قذيفة اثناء الحرب واحد نجوم فريق السلة، أخيرا مع بطل مغوار كانت قد بترت ذراعه كشرف له حينما كان يشارك مع رجال القوات المسلحة في دحر العدو بكل همة وشرف فى حرب أكتوبر المجيدة هو رئيس نائب نادى الزمالك السابق ولاعب كرة اليد اللواء مقاتل صبرى سراج.