شكرا لقرائتكم هل يجلس عماد السيد على دكة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعي الطبيب المعالج بنادى الزمالك عماد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض، لخضوعة لإختبار طبى، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مبارة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل،فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كان عماد السيد غادر، المستشفى امس الثلاثاء، بعد الجراحة التى أجرها فى أحد أصابع يده عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقان فى الجولة 32 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكان عماد السيد قد تعرض لكسر فى أصبع اليد أدى إلى تغييره فى لقاء الداخلية فى المباراة التى شهدت تألقه وتصديه لركلة جزاء ساهمت فى منح فريقه الثلاث نقاط ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح الحارس الصاعد بدلا منه.

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وفى نفس السياق طلب عماد السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، وبديلا لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق" الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض أمام نهضة بركان ، بسبب إيقاف محمود جنش للطرد خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى فى نصف النهائى.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك، التاسعة مساء غدا الخميس، موعدًا لمغادرة البعثة القاهرة والتوجه إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة نهضة بركان.