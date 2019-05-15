شكرا لقرائتكم ذكرى العاشر من رمضان .. حمادة إمام والجوهرى رياضيين بدرجة مقاتلين على الجبهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لك أن تتخيل أن نجوم الألعاب الرياضية في مصر ممن سحرتهم طبيعة الشهرة والنجومية، والعيشة الرخاء، تحولوا في لحظة إلى أبطال يفتدون بحياتهم أرض الوطن، دون أن تلهيهم حياتهم عن تقديم الواجب الوطني في هذا الظرف الزمني الطارئ الذي واجهته مصر بين مرحلة الانكسار وروح الانتصار بين عامي 67، وحتى 73.

وفى ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر حرص "الخليج 365" على الاحتفاء بهؤلاء النجوم وتقديم الشكر على ما قدموه للوطن خلال مسيرته بالحرب كمشاركين فاعلين في الانتصار بنماذج لبطولات لا يمكن لأحد أن يغفل دورها في تحقيق الانتصار.

ربما يجد الجميع حالة من الدهشة عندما ترفع لافتة نادي "الوطنية والكرامة" على مشارف بوابات نادي الزمالك، الا أن التاريخ لا يغفل الدور الوطني للاعبوه في الحرب والانتصار وتحقيق ورفع العلم المصري علي أرض سيناء الغالية، كما قدم النادي أرواح شهيدة في الحرب من لاعبون في الفرق الرياضية، بغض النظر عما اذا كان النادي ينافس في ألعاب رياضية أو خلافه، وياتي على رأس هؤلاء، النجم الكبير الراحل حمادة إمام "ضابط المخابرات" بالجيش الثالث في الحرب ونجم فريق كرة القدم، واللواء صبري سراج الذي فقد ذراعه خلال تلقيه قذيفة اثناء الحرب واحد نجوم فريق السلة، بالاضافة الى الثنائي الشهداء مبارك عبد المتجلي ومهندس سمير عبد الله، وهما لاعبا كرة سلة شهيرين وقتها بالاضافة الى زميلهم بنفس الفريق عادل شرف، وفكري صالح لاعب النادي الشهير وأحد أصغر ضباط الجيش في تاريخه، والمستشار عبد الحميد شاهين أحد حراس الزمالك في عصوره الذهبية.

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ولم يكن الزمالك وحده مشاركاً في الملحمة وأن كان أكثر الأندية تقديماً للأبطال في انتصار أكتوبر الا أن الأهلي قدم ثنائي مكون من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمود الجوهري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، بالإضافة إلى نادي الأوليمبي الذي شارك في الانتصار بنجمه الغائب عنا محمود بكر، وكمال عتمان ابن نادي السكة، وغيرهم من نجوم أثروا ذاكرة الانتصار الخالدة، وإبراهيم مبروك لاعب الأوليمبي السابق، ومحمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، واللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، وغيرهم الكثيرين.