شكرا لقرائتكم عامر عامر يستعد للعود إلى التدريبات الجماعية فى الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى عامر عامر حارس مرمى المنتخب الوطنى والإنتاج الحربى ، لإنهاء البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى فى أسرع وقت للتعافى من إصابة قطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة . وبدأ عامر عامر فترة التأهيل الثانية على ملعب المصانع الحربية التابع لنادى الإنتاج الحربى، بعد أن حدد الجهاز الطبى للانتاج الحربى نهاية يونيو موعداً لانضمامه للتدريبات الجماعية لفريقه . Advertisements كان عامر عامر خضع لجراحة عقب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى، استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى .

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