شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تعلن موعد ماراثون الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء، إقامة ماراثون الرياض في 30 نوفمبر المقبل على أن يبدأ التسجيل منتصف يونيو القادم.

وكان قد فاز العداء الإثيوبي تاميرا مولا، بلقب سباق ماراثون الرياض الدولي في العام الماضي، بعدما أحرز المركز الأول في سباق المحترفين لمسافة 21 كيلومترا.

وفي النسخة السابقة، شارك قرابة 30 ألف متسابق من المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين، وبدأت فعاليات السباق من جامعة الملك سعود بالرياض والتي شهدت أيضا نهاية السباق.