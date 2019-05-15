العهد-الوحدات والجزيرة-الجيش في نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي

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حجزت فرق الجزيرة الاردني ومواطنه الوحدات والعهد اللبناني والجيش السوري بطاقتها إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عقب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات الثلاثاء.

وضمنت فرق الجزيرة والوحدات والعهد بطاقاتها لدور الاربعة بعد تصدرها المجموعات الثانية والاولى والثالثة تواليا، فيما ضمن الجيش تأهله كصاحب افضل مركز ثان في المجموعات الثلاث (عن المجموعة الأولى) بفضل اللعب النظيف عقب تساويه مع الكويت الكويتي (المجموعة الثانية) نقاطا (10 لكل منهما) وأهدافا (سجل كل منهما 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 اهداف).

وكان الكويت في طريقه إلى انتزاع تعادل ثمين من مضيفه الجزيرة وبالتالي ضمان بطاقته إلى دور الأربعة بعد تقدم بهدف لفهد الهاجري (70) قبل أن يرد الضيوف بهدف لمحمود زعترة (74)، لكن مدافع اصحاب الارض سامي الصانع تسبب بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عندما عرقل مهاجم الجزيرة عبدالله العطار داخل المنطقة فانبرى لها احمد صالح مسجلا هدف الفوز للضيوف.

وعزز الجزيرة صدارته للمجموعة برصيد 16 نقطة دون أي خسارة، فيما تجمد رصيد الكويت عند 10 نقاط وخرج خالي الوفاض من البطولة بسبب اللعب النظيف لصالح الجيش المتعادل مع ضيفه النجمة اللبناني بهدفين لمحمد الواكد (45) وباسل مصطفى (59) مقابل هدفين لحسن معتوق (56) وعلي حمام (67).

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وحسم الوحدات صدارة المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة بفوزه على ضيفه هلال القدس الفلسطيني بهدفين نظيفين سجلهما بهاء فيصل في الدقيقتين 50 و86.

وأهدر محمود عويسات ركلة جزاء لهلال القدس في الدقيقة 60.

وكان العهد حسم صدارة المجموعة الثالثة (14 نقطة دون خسارة) بفوزه على المالكية البحريني 2-1 الاثنين الماضي.

وفي دور الأربعة، يلتقي العهد مع الوحدات، والجزيرة مع الجيش في 17 حزيران/يونيو المقبل ذهابا و24 منه إيابا.