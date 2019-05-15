نيواورليانز يحصل على خيار الدرافت

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ابتسمت قرعة اختيار اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "درافت" لنادي نيو أورليانز بيليكانز ما سيتيح له ضم الموهبة الصاعدة زيون وليامسون في حزيران/يونيو.

وانهى بيليكانز موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزا و49 خسارة، ولم يكن يملك سوى 6% من حظوظ الفوز بعملية القرعة، مقابل 14% للاندية الثلاثة الاخيرة في الترتيب نيويورك نيكس وكليفلاند كافالييرز وفينيكس صنز.

وباستثناء اية مفاجأة، سيختار فريق ولاية لويزيانا في 20 حزيران/يونيو في نيويورك اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية زيون وليامسون (18 عاما) الذي بدأت المقارنات بينه وبين النجم ليبرون جيمس.

ونال الجناح وليامسون، صاحب البنية الجسدية القوية (2,01 م و129 كلغ)، جائزة "نايسميث" لأفضل لاعب في الموسم المنصرم في دوري الجامعات الاميركي تحت الوان جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية.

وبلغ معدل تسجيله 22,6 نقطة و8,9 متابعات في المباراة واشتهر بكراته الساحقة "دانك" الاستعراضية.

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ورفض ديفيد غريفين المدير العام في نيواورليانز تأكيد اختيار وليامسون، لكن من الصعب ان يفوت بيليكانز فرصة ضم اللاعب الموهوب.

فضلا عن ذلك، قد يساهم هذا الضم في اقناع نجمه أنتوني ديفيس في البقاء، وذلك بعد طلبه الانتقال في شباط/فبراير الماضي، فيما يعتقد ان ليكرز سيكون وجهته المفضلة.

وقال غريفين "هذه انطلاقة جيدة، ينتظرنا عمل كبير".

وعاد الخيار الثاني في الدرافت الى ممفيس غريزليز (33-49) ثم نيويورك نيكس (17-65) صاحب اسوأ رصيد في هذا الموسم، ولوس أنجليس ليكرز.

ويسمح نظام الدرافت للاندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الاندية المشاركة في دوري المحترفين.

ولتجنب حلول احد الاندية في المركز الاخير عمدا واختيار افضل اللاعبين الصاعدين، يجرى سحب قرعة لتحديد خيارات الاندية.