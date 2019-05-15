أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يكشف إصابة على لطفى بكدمة فى الركبة ،8 حكام محالين للجنة الانضباط بسبب التطاول على عصام عبد الفتاح.. اعرفهم .

- الأهلى يكشف إصابة على لطفى بكدمة فى الركبة

كشف الجهاز الطبى للأهلى نوع وحجم إصابة على لطفى حارس مرمى الفريق التى حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة، حيث أكد الجهاز الطبى أن لطفى تعرض لكدمة فى الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجى، أمس، ويحدد فى ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له مساء اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبى غدًا.

- 8 حكام محالين للجنة الانضباط بسبب التطاول على عصام عبد الفتاح.. اعرفهم

حصل ”الخليج 365” على المستند الخاص بأسماء الحكام الـ8 والذى قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالتهم للجنة الانضباط بسبب تطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى.

- الإسماعيلى يعلن غياب باهر المحمدى عن مباراة الداخلية

يستمر غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة الداخلية المحدد لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى، لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة.

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- اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة لشغب الملاعب فى الموسم المقبل

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تشكيل لجنة خاصة بشغب الملاعب فى الموسم المقبل تكون مختصة بالتحقيق فى وقائع الشغب والخروج عن النص التى تحدث فى المباريات بداية من الجماهير حتى الأجهزة الفنية واللاعبين ومسئولى الأندية.

- الأهلى يؤكد عودة عمرو جمال للمباريات بعد مواجهة إنبى

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن عمرو جمال مهاجم الفريق سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة فى المباريات عقب مباراة إنبى.

- الإسماعيلى يدرس إعادة محمد صبحى

يدرس مسئولو الإسماعيلى إعادة محمد صبحى حارس الفريق الأسبق والداخلية الحالى لحماية عرين الدراويش فى الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالى.