شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف عماد السيد من دكة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء، عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبى، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وكان عماد السيد تعرض للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مواجهة الداخلية فى الدورى، وكشف الطبيب المعالج، إنه لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد اللاعب بمسامير أو شرائح، حيث إن الأمر لا يستدعى تركيب مسامير أو شريحة، وأنه تم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين، وحرص محمد أسامة طبيب الزمالك على مرافقة حارس الأبيض طوال الأيام الماضية فى المستشفى سواء قبل الجراحة أو بعدها.

وطلب عماد السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق" الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرًا لإيقاف محمود عبد الرحيم جنش للطرد خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى فى نصف النهائى.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك، التاسعة مساء غدا الخميس، موعدًا لمغادرة البعثة القاهرة والتوجه إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة نهضة بركان.